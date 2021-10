Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Voilà à quoi va ressembler le Barça de Xavi !

Publié le 28 octobre 2021 à 13h30 par T.M.

Cela ne semble désormais être plus qu’une question d’heures avant de voir Xavi être nommé entraîneur du FC Barcelone. Et le retour de l’Espagnol en Catalogne pourrait amener certains changements au visage du Barça.

Le nouveau cycle va vraiment pouvoir commencer au FC Barcelone. Alors que Joan Laporta n’avait pas choisi Ronald Koeman comme entraîneur, il va désormais pouvoir installer celui qu’il veut sur le banc blaugrana. En effet, ce mercredi, suite à la nouvelle défaite du Barça, le Néerlandais a été démis de ses fonctions, lui qui avait pourtant été confirmé dans ses fonctions il y a quelques jours encore. La sanction est donc tombée, Koeman n’est donc plus l’entraîneur du FC Barcelone et désormais, la question est de savoir qui viendra le remplacer, bien qu’il ne semble pas trop y avoir de suspense. Alors qu’un entraîneur intérimaire pourrait prendre le relais lors de quelques matchs, c’est ensuite Xavi qui pourrait débarquer au Camp Nou et faire son grand retour en Catalogne. Jusqu’à présent, l’ancien joueur du Barça officiait sur le banc d’Al Sadd au Qatar et après y avoir fait ses gammes, il est désormais attendu dans les prochains jours dans son ancien club. Xavi aura donc la mission de lancer réellement le projet de Joan Laporta. Et on commence à y voir plus clair à ce sujet…

Une révolution menée par Xavi !

Sous l’impulsion de Xavi, cela pourrait donc changer au FC Barcelone et ce dans différents aspects. Cela pourrait notamment commencer d’un point de vue tactique puisque l’Espagnol a montré à Al Sadd qu’il pouvait utiliser différents systèmes et certains pourraient bien coller au jeu barcelonais. Il faudra ensuite faire adhérer les joueurs du Barça à cette philosophie et Xavi aurait visiblement déjà quelques idées en tête concernant les joueurs qu’il veut utiliser et qu’il veut également recruter. En effet, selon les informations de Gerard Romero, il voudrait notamment amener un défenseur central rapide et pour répondre à ce besoin, il regarderait au FC Séville, avec un certain Jules Koundé. Autre joueur qui plairait bien au futur entraîneur du FC Barcelone : Raheem Sterling. Actuellement à Manchester City, le Britannique est déjà dans les petits papiers des Blaugrana et cela pourrait donc accélérer les choses. Sterling pourrait donc venir renforcer les couloirs, un secteur de jeu qui semble tenir à coeur à Xavi, qui voudrait notamment s’appuyer sur Ansu Fati et aussi Ousmane Dembélé, qu’il faudra donc prolonger, lui qui est actuellement en fin de contrat. Et il y a en a d’autres qui pourraient voir d’un bon oeil cette arrivée de Xavi, ce sont les jeunes du Barça, à commencer notamment par Riqui Puig, qui n’entrait clairement pas dans les plans de Ronald Koeman.