Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un plan B à l'étude après Xavi ?

Publié le 28 octobre 2021 à 11h10 par H.G.

Alors que le nom de Xavi fait office de favori pour la succession de Ronald Koeman, le FC Barcelone couvrirait ses arrières en travaillant sur une autre piste en parallèle.

La défaite face au Rayo Vallecano ce mercredi soir a été le revers de trop pour Ronald Koeman puisqu’il a été démis de ses fonctions au sortir de cette énième contre-performance du FC Barcelone. Et désormais, c’est le nom de Xavi qui est avancé dans la presse espagnole comme étant le favori pour prendre la suite de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas sur le banc du Barça. Cependant, l’actuel technicien d’Al-Sadd ne serait pas la seule piste étudiée par la direction présidée par Joan Laporta.

Le FC Barcelone étudie la piste Marcelo Gallardo !