Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta tente une énorme manoeuvre avec Xavi !

Publié le 28 octobre 2021 à 13h10 par H.G.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait nommer Xavi sur son banc maintenant que Ronald Koeman n'est plus là, le club catalan voudrait tenter de l'installer au poste le plus rapidement possible.

Le FC Barcelone n’a désormais plus d’entraineur. En effet, à la suite de sa défaite contre le Rayo Vallecano de Madrid ce mercredi soir, le Barça a pris la décision de se séparer d’un Ronald Koeman qui ne parvenait plus à tirer le meilleur de ses hommes depuis le début de saison. Ainsi, toute la question est maintenant de savoir quel sera l’homme qui prendra sa succession. Dans cette optique, la presse espagnole est unanime en affirmant que Xavi est LA priorité du FC Barcelone. Et s’il a été annoncé que l’actuel entraineur d’Al-Sadd ne pourrait arriver qu’après la prochaine trêve internationale, le club catalan voudrait tenter de le faire venir dans les prochaines heures.

Xavi présent sur le banc du FC Barcelone dès ce week-end ?