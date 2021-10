Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dernier obstacle à 1M€ pour l'arrivée de Xavi...

Publié le 28 octobre 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 28 octobre 2021 à 11h35

Alors que le FC Barcelone s’est séparé de Ronald Koeman ce mercredi soir, le club catalan aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec Xavi pour qu’il prenne sa succession. Cependant, le retour de l’ancienne gloire barcelonaise ne serait pas encore bouclé à l’heure actuelle.

Englué dans une crise sportive depuis le début de saison, le FC Barcelone s’est une nouvelle fois incliné ce mercredi soir sur la pelouse du Rayo Vallecano de Madrid (1-0). Et ce revers a été la défaite de trop pour Ronald Koeman ! En effet, quelques heures après le coup de sifflet final de la rencontre, le Barça a officiellement annoncé le départ de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas dont les contrat arrivait à expiration le 30 juin prochain. Ce licenciement va d’ailleurs coûter une petite fortune aux Blaugrana dans la mesure où ceux-ci devront lui verser environ 12 M€ comme l’a indiqué El País . Et en parallèle, le FC Barcelone va maintenant devoir s’activer dans l’optique d’enrôler le successeur de Ronald Koeman. Mais visiblement, après seulement quelques heures, les choses pourraient déjà avoir grandement avancé dans cette optique.

Le FC Barcelone et Xavi se sont mis d’accord, mais...