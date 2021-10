Mercato - Barcelone : Les joueurs du Barça font leurs adieux à Ronald Koeman !

Foot - Mercato - Barcelone

Publié le 29 octobre 2021 à 4h30 par T.M.

Le FC Barcelone l’a officialisé, Ronald Koeman n’est plus l’entraîneur. Et après cette décision, plusieurs joueurs ont dit au revoir au Néerlandais.

La défaite du FC Barcelone face au Rayo Vallecano ce mercredi aura donc été celle de trop pour Ronald Koeman. Si le Néerlandais avait récemment été confirmé sur le banc de touche, le départ intervient finalement donc plus rapidement que prévu. Joan Laporta en a donc décidé ainsi, Koeman a été remercié et un nouveau chapitre va débuter en Catalogne.

« Je serais toujours reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi »