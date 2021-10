Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Mbappé… L’opération est en route pour Florentino Pérez !

Publié le 29 octobre 2021 à 5h00 par T.M.

Pour l’été 2022, le Real Madrid voit les choses en grand, rêve de Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Mais pour cela, il faut de l’argent et Florentino Pérez en cherche…

Le Real Madrid va finalement devoir patienter encore un peu pour Kylian Mbappé. Après avoir tout tenté pour le joueur du PSG cet été, Florentino Pérez pourrait finalement le voir débarquer l’été prochain, une fois que son contrat aura expiré. C’est donc libre que Mbappé pourrait rejoindre la Casa Blanca, et il pourrait également être accompagné d’Erling Braut Haaland, l’autre rêve du Real Madrid pour l’été 2022.

Des fonds récoltés grâce à Eden Hazard !