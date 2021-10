Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Pogba… Mino Raiola a pris une énorme décision !

Publié le 29 octobre 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que le PSG fait partie des clubs susceptible d’accueillir Erling Haaland et Paul Pogba au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, l’un des concurrents du club parisien aurait été mis hors course par Mino Raiola.

Après un mercato estival 2021 agité, le Paris Saint-Germain ne semble pas vouloir réduire la cadence en vue de l’été 2022. En effet, le club parisien est annoncé sur les traces de plusieurs joueurs libres, à commencer par Paul Pogba et Franck Kessié dans l’optique de renforcer son milieu de terrain. Pareillement, dans un contexte où Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ libre pour l’instant, le PSG a coché le nom d’Erling Haaland afin de le remplacer comme révélé par le10sport.com en août dernier. Ainsi, avec l’international français et le buteur du Borussia Dortmund, l’écurie parisienne pourrait être amenée à traiter avec Mino Raiola l’été prochain. Et visiblement, ce dernier serait déjà en train d’avancer ses pions avec ses deux clients.

Le FC Barcelone est hors course pour Erling Haaland et Paul Pogba