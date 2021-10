Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Manchester United lâche une bombe sur l'avenir de Pogba !

Publié le 28 octobre 2021 à 19h15 par A.M.

Alors que le contrat de Paul Pogba à Manchester United s'achève en juin prochain, les Red Devils semblent plus que jamais ouverts à un départ libre de l'international français.

Très convoité cet été, notamment par le PSG et le Real Madrid, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United. Mais son contrat s'achève en juin prochain ce qui a pour conséquent de faire de l'international français un joueur très suivi. Et pour cause, compte tenu de sa situation, une prolongation semble difficilement envisageable d'autant plus qu' ESPN révélait ce jeudi qu'un départ libre en fin de saison était l'option la plus probable. Et Manchester United n'aucune intention de vendre Paul Pogba en janvier, ce qui renforce l'idée d'un départ libre.

United ouvre la porte à un départ libre de Pogba