Mercato - OM : Sampaoli réclame déjà un très gros renfort à Sampaoli !

Publié le 28 octobre 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Après avoir tenté de recruter Arturo Vidal l'été dernier, Jorge Sampaoli pourrait revenir à la charge pour attirer le milieu de terrain de l'Inter Milan dont le contrat s'achève en juin prochain. Et l'entraîneur de l'OM a même un plan bien précis.

Pour son premier mercato à la tête de l'OM, Jorge Sampaoli a réclamé de nombreux renforts, notamment dans l'entrejeu. C'est ainsi que Mattéo Guendouzi, Amine Harit et Gerson ont débarqué pour compléter un effectif déjà bien fourni à ce poste avec notamment Pape Gueye, Boubacar Kamara ou encore Valentin Rongier. Et pourtant, Jorge Sampaoli semble bien décidé à renforcer encore ce secteur au sein duquel, de nombreuses interrogations planent en vue de la saison prochaine. Et pour cause, le prêt d'Amine Harit ne s'accompagne pas d'option d'achat tandis qu'Arsenal a la possibilité de rapatrier Mattéo Guendouzi. Et surtout, l'avenir de Boubacar Kamara s'inscrit en pointillés à l'OM puisque son contrat s'achève en juin prochain et une prolongation ne semble pas dans les tuyaux. C'est la raison pour laquelle Jorge Sampaoli semble bien décidé à relance la piste menant à Arturo Vidal.

Sampaoli veut toujours Vidal