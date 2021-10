Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli prépare un énorme coup à 0€ !

Publié le 28 octobre 2021 à 17h10 par A.M.

Bien décidé à renforcer de façon drastique l'OM pour la saison prochaine, Jorge Sampaoli s'affère déjà en coulisses pour réaliser de jolis coups. Il ferait notamment le forcing pour Arturo Vidal.

Malgré un recrutement pléthorique, Jorge Sampaoli n'est pas encore rassasié. En effet, en fin de mercato estival, le technicien argentin reconnaissait déjà qu'il aurait aimé récupérer deux ou trois joueurs de plus afin de compléter son effectif. Par conséquent, il va probablement réclamer de nombreux renforts à Pablo Longoria dans les prochaines semaines afin de poursuivre son travail à l'OM. Dans cette optique, le Pelado tenterait de convaincre Arturo Vidal de le rejoindre la saison prochaine.

Sampaoli relance le dossier Vidal