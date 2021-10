Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino va-t-il quitter le PSG ?

Publié le 28 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Bien qu'il ait récemment prolongé son contrat jusqu'en 2023 et que les résultats plaident en sa faveur, Mauricio Pochettino est régulièrement critiqué et son avenir au PSG est remis question. Mais va-t-il partir ?

Arrivé en janvier dernier sur le banc du PSG pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a rapidement fait parler de lui pour son avenir. Et pour cause, en fin de saison, Tottenham aurait fait le forcing pour récupérer le technicien argentin. Ce dernier a toutefois fermement démenti. « Je n'ai rien demandé puisque je suis ici. Le jour où je voudrai arrêter je le dirai aux dirigeants et je m'en irai », confiait-il au JDD . Mauricio Pochettino a même prolongé son contrat à Paris jusqu'en 2023. Suffisant pour mettre fin aux rumeurs ? Pas vraiment puisque son nom circule désormais du côté de Manchester United. Mais l'Argentin va-t-il vraiment quitter le PSG ?

Vers un retour en Premier League ?