Mercato - Barcelone : Xavi sort du silence sur son arrivée au Barça !

Publié le 28 octobre 2021 à 18h45 par A.M. mis à jour le 28 octobre 2021 à 18h46

Pressenti comme le successeur de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, Xavi est sorti du silence mais assure être concentré sur Al-Sadd.

Après la défaite contre le Rayo Vallecano, la troisième de suite en Liga, Ronald Koeman a finalement été démis de ses fonctions mercredi soir. Par conséquent, le FC Barcelone s'est rapidement mis en quête de son successeur, mais avant de nommer un nouveau coach, Sergi Barjuan assure l'intérim et sera sur le banc catalan samedi pour la réception d'Alavès et probablement à Kiev mardi pour y défier le Dynamo en Ligue des Champions. Et pour cause, le grand favori à la succession de Ronald Koeman se nomme Xavi.

«Je suis concentré sur mon travail à Al-Sadd et je ne veux pas parler d'autre chose»