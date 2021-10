Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça doit remplir deux conditions pour Xavi !

Publié le 28 octobre 2021 à 17h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone travaillerait en coulisse pour faire du grand retour de Xavi Hernandez une réalité dans le cadre de la succession de Ronald Koeman, le Barça serait contraint de respecter deux conditions spécifiques d’Al-Sadd, actuel employeur de Xavi.

Le FC Barcelone traverse une passe sportive particulièrement compliquée. En atteste le bilan du club culé en Liga depuis le début de la saison avec seulement quatre succès en dix sorties. Pour ce qui est de la Ligue des champions, le Barça s’est incliné lors des deux premières journées de sa phase de poules avant de rectifier le tir face au Dynamo Kiev le 20 octobre dernier (1-0) grâce à un but de l’éternel Gerard Piqué. L’ultime revers enregistré face au Rayo Vallecano mercredi soir (1-0) a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase de l’administration Joan Laporta en ce qui concerne Ronald Koeman qui a fait son temps au FC Barcelone. En effet, dans la foulée de cette défaite, le président du FC Barcelone et ses conseillers ont pris la décision de licencier le technicien néerlandais dont le contrat expirait en juin prochain. Pour assurer l’intérim, le FC Barcelone a choisi Sergi Barjuan, qui n’était jusqu’ici que l’entraîneur de la réserve du Barça , comme évoqué dans le communiqué officiel du FC Barcelone ce jeudi. « Le FC Barcelone informe que Sergi Barjuan, actuel entraîneur du Barça B, prendra temporairement en charge l'encadrement de l'équipe première. L'intérim dans le banc de l'équipe première se terminera dès que le Club aura bouclé le recrutement d'un nouvel entraîneur, à la suite du licenciement de Ronald Koeman ». Un intérimaire en attendant… Xavi Hernandez ?

Un hommage amical du Barça et son aval pour que Xavi reste à Al-Sadd jusqu’au 3 novembre