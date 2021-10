Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La mise au point de Claude Puel sur le recrutement hivernal !

Publié le 28 octobre 2021 à 16h10 par T.M.

Alors que l’ASSE a besoin de se renforcer pour relever la tête, Claude Puel a fait le point concernant les possibles arrivées de nouveaux joueurs dans les semaines à venir.

Cet été, l’ASSE a été plutôt calme sur le marché des transferts. Faute de moyens, les Verts n’ont pas pu être actifs. Cela sera-t-il encore le cas en janvier pour le mercato hivernal ? Alors que les choses vont très mal actuellement dans le Forez, l’arrivée de nouveaux joueurs à l’ASSE pourrait faire du bien et permettre à Claude Puel d’inverser cette tendance. De passage en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur stéphanois a d’ailleurs été interrogé sur le futur recrutement stéphanois et de potentielles recrues.

« Notre cellule étudie tout »