Mercato - PSG : Leonardo va avoir une énorme fenêtre de tir pour Paul Pogba !

Publié le 28 octobre 2021

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain à Manchester United, tout indique qu’un départ libre est désormais le scénario le plus crédible pour son avenir.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United à la fin du mercato. Ce faisant, l’international français honore actuellement la dernière année de son contrat chez les Red Devils et prend donc le chemin d’un départ libre dans la mesure où les négocations pour une prolongation ne semblent pas être en train d’avancer. Mino Raiola l’a d’ailleurs reconnu à demi-mot ce mercredi auprès du Times : « Il faudrait demander à Manchester United ce qu'il en est. En ce moment, tout est calme. Il n'y a pas de mise à jour ». Et visiblement, c’est bel et bien le scénario d’un départ libre qui se profile pour Paul Pogba.

Départ libre en vue pour Paul Pogba ?