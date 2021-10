Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Xavi... Une autre solution XXL envisagée par Laporta ?

Publié le 28 octobre 2021 à 17h00 par A.D.

Pour pallier le départ de Ronald Koeman, Joan Laporta aurait fait de Xavi sa grande priorité. En cas d'échec sur ce dossier, le président du FC Barcelone pourrait miser sur Andrea Pirlo.

La défaite face au Rayo Vallecano a été la goutte qui fait déborder le vase pour Ronald Koeman. En effet, Joan Laporta a décidé de se séparer de son entraineur néerlandais après la rencontre et l'a annoncé officiellement sur le site du FC Barcelone. Pour assurer la succession de Ronald Koeman, le président du Barça aurait déjà choisi son favori. Selon la presse espagnole, Xavi serait la grande priorité de Joan Laporta pour l'après-Koeman. Et en cas d'échec avec l'ancien capitaine du Barça, le patron catalan aurait plusieurs noms en tête. D'une part, selon RAC 1 et Marca , Joan Laporta penserait à Marcelo Gallardo. D'autre part, le président du FC Barcelone songerait à Andrea Pirlo.

Andrea Pirlo, un simple plan B après Xavi pour le Barça ?