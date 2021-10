Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelle annonce de taille sur l’avenir de Claude Puel !

Publié le 27 octobre 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Passé par l’ASSE sous la forme d’un prêt la saison passée, Anthony Modeste assure que le vestiaire des Verts continuera de soutenir pleinement Claude Puel qui est en difficulté pour son avenir.

Toujours lanterne rouge de Ligue 1 sans avoir remporté le moindre match en onze journées, l’ASSE est au plus mal, d’autant que le processus de vente du club s’éterniser en coulisses. Une situation sportive qui pourrait avoir raison de la présence de Claude Puel sur le banc des Verts, lui qui n’est plus en odeur de sainteté avec les supporters. Pourtant, en interne, Puel aurait toujours le soutien des joueurs de l’ASSE…

« Les joueurs sont derrière lui »