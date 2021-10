Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli passe à l'action pour Vidal !

Publié le 28 octobre 2021 à 18h10 par A.M.

Bien décidé à profiter de la situation contractuelle d'Arturo Vidal, Jorge Sampaoli aurait déjà une idée en tête pour convaincre l'international chilien.

Déjà annoncé dans le viseur de l'OM cet été, Arturo Vidal n'avait finalement pas pu rejoindre le club phocéen qui était dans l'incapacité de payer à la fois une indemnité de transfert à l'Inter Milan et de répondre aux exigences salariales du Chilien. Mais la situation a évolué puisque le contrat d'Arturo Vidal s'achève en juin prochain et Simone Inzaghi n'en fait pas un titulaire régulier puisqu'il lui préfère Hakan Calhanoglu et Nicoló Barella. D'ailleurs, l'Inter est également en proie à des soucis économiques et ne devrait pas faire le forcing pour conserver Arturo Vidal dont le départ allégerait la masse salariale.

Sampaoli a un plan pour convaincre Vidal