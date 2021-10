Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar lance un énorme avertissement à ses coéquipiers !

Publié le 29 octobre 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 29 octobre 2021 à 8h16

Alors que le PSG aspire à tout gagner au cours de cette saison 2021/2022, Neymar estime néanmoins que ce n’est pas uniquement le fait que l’écurie parisienne ait une grande équipe qui lui permettra de gagner à coup sûr.

Courant derrière un sacre en Ligue des champions depuis son rachat en 2011, le Paris Saint-Germain a décidé de mettre les bouchées doubles en matière de recrutement. Sergio Ramos, Leo Messi, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Nuno Mendes… Et avec tout ce beau monde aux côtés de Neymar, Kylian Mbappé, Marquinhos ou encore Marco Verratti, le club de la capitale dispose maintenant d’un effectif de très grande qualité. De ce fait, le PSG est fort logiquement considéré comme l’un des favoris à la victoire en Europe. Cependant, Neymar affirme que toute cette qualité ne fera pas tout et qu’il est absolument crucial qu’une symbiose soit trouvée et que chacun fasse des efforts.

« Nous devons mieux nous comprendre »