PSG - Malaise : Après le mercato, Mbappé s’en prend encore au PSG !

Publié le 29 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Ayant cultivé le désir de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, Kylian Mbappé a glissé jeudi soir un subtil tacle au PSG qui à le croire l’en aurait empêché, quelques semaines après avoir regretté le choix de ses dirigeants de ne pas le vendre à l’intersaison.

À la toute fin du dernier mercato estival, le Real Madrid a lancé une offensive auprès des dirigeants du PSG pour qu’ils cèdent Kylian Mbappé. Cependant, le Paris Saint-Germain a été prévenu en amont d’un potentiel assaut du Real Madrid puisqu’à la toute fin du mois de juillet, Mbappé a fait savoir aux décideurs du PSG qu’il ne comptait pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 et qu’il voulait quitter le club. C’est d’ailleurs le témoignage que Kylian Mbappé a tenu lors d’entretiens accordés à RMC Sport et à L’Équipe . En outre, le champion du monde tricolore a révélé son incompréhension quant à la décision de ses dirigeants de ne pas le vendre, lui qui souhaitait permettre au PSG de renflouer ses caisses afin de travailler sur sa succession. Et cette fois-ci, Kylian Mbappé a envoyé un nouveau tacle au PSG concernant sa décision de ne pas lui permettre de participer aux Jeux Olympiques avec la délégation française à Tokyo cet été.

« Déjà, en 2020, pour les jeux de Tokyo, j'avais envie d'y participer, c'était un objectif mais on m'a vite coupé l'herbe sous le pied »