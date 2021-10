Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé adresse un tacle à peine déguisé au PSG !

Publié le 28 octobre 2021 à 22h10 par A.C.

Kylian Mbappé, dont l’avenir au Paris Saint-Germain est des plus flous, semble avoir des objectifs clairs.

L’été de Kylian Mbappé a été très agité. L'attaquant du Paris Saint-Germain est en effet passé d'un Euro pas vraiment réussi avec l’équipe de France à un interminable feuilleton avec le Real Madrid. Entre les deux, il aurait toutefois aimé participer aux Jeux Olympiques, qui se sont déroulés à Tokyo du 23 juillet au 8 aout. Finalement, le PSG a refusé qu’il y prenne part, afin d’éviter des risques inutiles après deux saisons surchargées à cause du Covid-19... mais ce n’est que partie remise ! Lors d’un entretien diffusé par France TV Sport ce jeudi, il a en effet assuré vouloir disputer la prochaine édition, qui se tiendra à Paris en 2024.

« Je veux vivre les Jeux de Paris »