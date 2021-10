Foot - PSG

PSG : La grande ambition de Kylian Mbappé pour son avenir !

Publié le 28 octobre 2021 à 21h15 par Th.B.

Alors qu’il peut déjà se féliciter d’avoir un palmarès bien étoffé, Kylian Mbappé aimerait, en plus de la Ligue des champions avec le PSG ou un autre club, ajouter un titre olympique à sa collection de trophées.

Du haut de ses 22 ans, Kylian Mbappé a déjà remporté tous les titres nationaux en France avec l’AS Monaco et le PSG, en glanant au passage quelques trophées du meilleur joueur de Ligue 1 via l’UNFP. Avec l’Équipe de France, le numéro 7 du PSG a été sacré champion du monde en 2018 et a récemment soulevé la Ligue des Nations. Un palmarès déjà bien garni auquel il manque cependant l’Euro ainsi que la Ligue des champions. Cependant, Mbappé a évoqué ce jeudi soir un rêve qui l’anime depuis longtemps : représenter les couleurs tricolores de la délégation française aux Jeux Olympiques.

« Les JO ? C’est vraiment la chose que je veux réaliser dans ma carrière »