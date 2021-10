Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino justifie un choix très fort avec Messi !

Publié le 28 octobre 2021 à 18h15 par A.M.

Critiqué pour la façon dont il utilise Lionel Messi, Mauricio Pochettino a mis les choses au clair et il assure donner de la liberté aux joueurs

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi peine à retrouver son meilleur niveau, surtout en Ligue 1. Déjà auteur de trois buts en Ligue des Champions, l'ancien numéro 10 du FC Barcelone est toutefois toujours muet en Championnat. Et selon certains observateurs, le principal responsable se nommerait Mauricio Pochettino, jugé coupable de mal utiliser Lionel Messi qui est positionné dans le couloir droit. Mais face aux critiques, l'entraîneur du PSG se défend devant les médias.

Pochettino se défend pour Messi