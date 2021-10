Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo lâche ses vérités sur Lionel Messi !

Publié le 30 octobre 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que les débuts de Lionel Messi en Ligue 1 laissent à désirer, Leonardo refuse néanmoins de s’alarmer tant il comprend pleinement la situation vécue par l’international argentin.

Arrivé cet été au PSG à la suite de son départ du FC Barcelone, Lionel Messi réalise un début de saison poussif en Ligue 1. Cela est devenu fréquent au cours des dernières années pour l’Argentin : à chaque fois, il met du temps avant de lancer la machine, et c’est visiblement ce qui lui arrive avec le club de la capitale. Malgré tout, ceux qui connaissent moins Messi et sa manière de fonctionner commencent quelque peu à s’inquiéter, et ce d’autant plus qu’il est sorti sur blessure - a priori par précaution - ce vendredi soir à la mi-temps du match contre le LOSC. Cependant, présent en zone mixte à l’issue de la victoire 2-1 des Parisiens contre Lille, Leonardo ne s’inquiète pas le moins du monde de la période traversée par le numéro 30 du PSG.

« Quand tu voyages autant, c’est logique qu’il y ait une gêne musculaire »