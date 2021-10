Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé a fixé son prochain grand objectif !

Publié le 30 octobre 2021 à 5h00 par A.M.

Frustré d'avoir raté le tournoi olympique de Tokyo, Kylian Mbappé fait des JO 2024 un objectif prioritaire pour son futur.

Du haut de ses 22 ans, Kylian Mbappé possède déjà un palmarès impressionnant, avec notamment la Coupe du monde remportée en 2018 avec l'équipe de France. Masi l'attaquant du PSG n'est jamais rassasié et à plusieurs fois révélé que les Jeux Olympiques étaient une priorité pour lui à l'avenir. Retenu cet été par le PSG, il n'a pas pu participer au tournoi olympiques de Tokyo. Mais il ne veut absolument pas rater les JO à Paris en 2024.

Mbappé rêve des JO à Paris