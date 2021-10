Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar répond sèchement à ses détracteurs !

Publié le 30 octobre 2021 à 4h30 par A.M.

Régulièrement critiqué pour son hygiène de vie, Neymar a tenu à mettre les choses au clair, et se défend face aux critiques concernant son professionnalisme.

L'aventure de Neymar au PSG n'est pas de tout repos. Et pour cause, entre les blessures et les polémiques concernant son hygiène de vie, le Brésilien est régulièrement sous le feu des critiques. Son début de saison renforce d'ailleurs les doutes concernant son état physique. Et alors que son professionnalisme est régulièrement pointé du doigt, Neymar se défend dans un entretien accordé à la chaine YouTube Fui Clear .

Neymar s'agace des critiques