Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo monte au créneau pour Neymar !

Publié le 30 octobre 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que Neymar est très critiqué en ce début de saison, Leonardo a tenu à assurer la défense de son compatriote au sortir de son très bon match contre le LOSC ce vendredi soir.

Neymar est sous le feu des critiques depuis ce début de saison. Forme physique, performances sportives moins reluisantes, une supposée hygiène de vie qui laisserait à désirer, implication dans le football… Tout y passe pour s'attaquer à l’international brésilien de 29 ans. Le principal intéressé s’est d’ailleurs plaint à plusieurs reprises de son traitement, même si cela ne l’empêche pas de poursuivre sa route en se moquant éperdument des jugements négatifs de certains comme il l’a expliqué ce vendredi soir au sortir du match contre le LOSC (victoire 2-1 du PSG). Et de son côté, Leonardo a tenu à assurer la défense de Neymar quelques minutes après le coup de sifflet final de la rencontre.

« Un joueur qui vit dans la fête ne peut pas faire un match comme celui-là pendant 90 minutes »