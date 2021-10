Foot - PSG

PSG - Malaise : Di Maria lâche un message clair sur Lionel Messi !

Publié le 30 octobre 2021 à 15h10 par H.G.

Alors que les débuts de Lionel Messi au PSG ne sont pas forcément reluisants, Angel Di Maria réclame du temps pour son compatriote.

Arrivé au PSG lors de la dernière fenêtre estivale des transferts, Leo Messi ne réalise pas un début de saison reluisant. S’il a inscrit trois réalisations en trois rencontres de Ligue des champions, l’international argentin n’a effectivement toujours pas débloqué son compteur en Ligue 1 et peine encore à se montrer à son avantage dans le jeu parisien. Cependant, il convient de nuancer les difficultés rencontrées par Leo Messi, qui a toujours réalisé des débuts de saison en dents de scie avant de véritablement lancer la machine à partir de janvier lors des dernières années. En plus de ce paramètre, l’Argentin doit cette fois s’adapter à un nouveau club en plus. De ce fait, Angel Di Maria estime qu’il faut être patient avec le numéro 30 du PSG.

Leo Messi « va s’adapter au football français et progresser »