Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grosse mise au point de Claude Puel sur son avenir !

Publié le 30 octobre 2021 à 19h45 par D.M.

Après le match nul de son équipe face au FC Metz, Claude Puel a été interrogé sur son avenir à l'ASSE, mais n'a pas souhaité s'attarder sur le sujet.

En grande difficulté en championnat, l’ASSE ne devait pas perdre face au FC Metz ce samedi. Le club stéphanois a affiché un visage conquérant, mais n’est pas parvenu à récolter les trois points, malgré un but extraordinaire de Wahbi Khazri (1-1). Un résultat qui ne fait pas les affaires du club et de Claude Puel, toujours lanterne rouge du championnat. Alors que son avenir reste incertain à l’ASSE, l’entraîneur n’a pas échappé aux interrogations sur son futur après la rencontre.

« Mon avenir ? Ce qui m’intéresse c’est que mon groupe ne lâche rien »