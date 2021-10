Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour l'avenir de Mauricio Pochettino ?

Publié le 30 octobre 2021 à 17h45 par D.M. mis à jour le 30 octobre 2021 à 17h55

En poste au PSG, Mauricio Pochettino ferait partie des profils appréciés par le conseil d'administration de Manchester United et susceptibles de succéder à Ole Gunnar Solskjaer.

Le PSG a empoché les trois points ce vendredi face au LOSC (2-1), mais certains joueurs ont encore déçu. En place depuis janvier dernier, Mauricio Pochettino ne parvient pas à trouver la meilleure formule et à tirer le meilleur de ses stars. Critiqué depuis le début de la saison, le technicien argentin a néanmoins reçu le soutien de Leonardo après la rencontre. « Avec le coach, c’est trop. On le fait passer pour quelqu’un qui ne comprend rien, qui ne sait pas ce qu’est un fonds de jeu ni un système de jeu… C’est vrai il cherche, on cherche. Mais Pochettino avant d’arriver, c’était un top 5 et aujourd’hui, il ne comprend plus rien ? Mais c’est normal, il cherche la bonne manière de jouer et on est en train de le faire. On fera les comptes à la fin » a confié le directeur sportif du PSG.

L'intérêt de Manchester United est confirmé, mais...