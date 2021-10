Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence colossale attend Leonardo dans ce dossier à 150M€ !

Publié le 30 octobre 2021 à 17h15 par D.M.

A en croire la presse italienne, le PSG suivrait la situation de Matthijs de Ligt. Le défenseur de la Juventus ne manquerait pas de prétendants sur le marché et figurerait dans le viseur de plusieurs cadors.

Malgré l’arrivée de Sergio Ramos lors du dernier mercato estival, le PSG rechercherait un défenseur central sur le marché. Selon les informations de la presse italienne, Antonio Rüdiger serait sur la short-list de Leonardo, tout comme Matthijs de Ligt. Sous contrat jusqu’en 2024 avec la Juventus, le défenseur central pourrait quitter Turin à la fin de la saison comme l’avait laissé entendre son agent en septembre dernier. « De Ligt a un contrat, tandis que celui de Romagnoli expire l'année prochaine. Je pense qu'ils pourraient jouer ensemble l'année prochaine à la Juventus, mais attention car De Ligt pourrait aussi quitter la Juve à la fin de la saison. C'est ainsi que fonctionne le marché » avait annoncé Mino Raiola.

