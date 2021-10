Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est clairement menacé pour Paul Pogba !

Publié le 30 octobre 2021 à 16h30 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Paul Pogba, le Real Madrid pourrait bel et bien compliquer la tâche de l’écurie parisienne, si ce n’est même réduire ses plans à néant.

La venue de Georginio Wijnaldum cet été n’a pas rassasié le Paris Saint-Germain. En effet, affichant toujours des lacunes au milieu de terrain, le club de la capitale ambitionne toujours de renforcer une fois de plus ce secteur de jeu au cours des fenêtres estivales des transferts à venir. Dans cette optique, plusieurs noms ont été associés aux pensionnaires du Parc des Princes. C’est notamment le cas de Franck Kessié et de Marcelo Brozovic, mais aussi celui de Paul Pogba. Déjà cité sur les tablettes parisiennes l’été passé, l’international français pourrait arriver au PSG dans le cadre d’un transfert libre en fin de saison dans la mesure où une prolongation de son contrat à Manchester United ne devrait pas se produire si l’on en croit les derniers échos parus dans la presse. Seulement voilà, contrairement à cet été, le PSG ne fait plus cavalier seul dans le dossier. Et il se pourrait que le Real Madrid soit bien décidé à compliquer la tâche de Leonardo…

Le Real Madrid évalue l’idée d’un recrutement de Paul Pogba