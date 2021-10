Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand danger guette Leonardo pour Pogba !

Publié le 30 octobre 2021 à 14h15 par H.G.

Alors que le PSG est toujours annoncé sur les traces de Paul Pogba, le Real Madrid pourrait prochainement passer à l’action dans l’optique de le recruter.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Paul Pogba devrait bel et bien quitter Manchester United au terme de cette saison 2021/2022 si l’on en croit les dernières tendances parues dans la presse. De ce fait, l’international français sera l’une grosses occasions à saisir sur le marché des transferts au cours du mercato estival 2022. Et après s’être déjà penché sur son profil cet été, le PSG serait toujours intéressé par la perspective de l’enrôler dans un an dans le cadre d’un transfert libre. Mais cette fois, le club parisien ne sera bien évidemment pas seul sur le dossier…

Paul Pogba est une option étudiée par le Real Madrid