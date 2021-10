Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi doit-il miser sur Zidane pour retenir Mbappé ?

Publié le 30 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors qu’il fait partie des grandes priorités du Qatar depuis le rachat du PSG, Zinedine Zidane ne serait pas fermé à l’idée de prendre les rênes du club de la capitale. Une arrivée qui pourrait alors relancer le feuilleton Mbappé…

Si les résultats sont là pour le PSG cette saison, la manière n’y est clairement pas. Le style de jeu proposé par Mauricio Pochettino est très loin de faire l’unanimité, et cela s’est de nouveau fait remarquer ce vendredi lors de la victoire compliquée obtenue contre le LOSC (2-1). Bien qu’il ne soit pas encore menacé, l’Argentin suscite de plus en plus de critiques et cela pourrait à terme le placer dans une situation délicate, d’autant qu’un grand nom très apprécié par l’état-major qatari est actuellement libre de tout contrat : Zinedine Zidane. Le Français n’occupe aucun poste depuis son départ du Real Madrid et reste très apprécié du côté de Doha. Zidane a déjà été visé par le PSG ces dernières années, notamment lorsque Mauricio Pochettino était annoncé avec insistance à Tottenham au début de l’été. Mais alors que l’on pensait que l’ancien merengue attendait patiemment que le poste de sélectionneur des Bleus soit libre, Foot Mercato a annoncé ce vendredi que Zinedine Zidane serait disposé à écouter une éventuelle proposition du PSG. Le club de la capitale aurait donc une énorme ouverture s’il le souhaitait, d’autant que le conseiller principal du Français, Alain Migliaccio, serait convaincu du bienfondé d’une arrivée à Paris et garderait le contact avec les propriétaires du club comme vous l’avait révélé en exclusivité le10sport.com. Le PSG pourrait donc frapper un énorme coup, une fois de plus, mais également en profiter pour régler l’un de ses gros dossiers, celui qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé.

Zidane du PSG, le seul espoir pour garder Mbappé