Mercato - PSG : Leonardo veut s'offrir un nouveau protégé de Raiola !

Publié le 30 octobre 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Après avoir accueilli Gianluigi Donnarumma lors du dernier mercato estival, le PSG pourrait s'attacher les services de Matthijs de Ligt, représenté aussi par Mino Raiola, proche de Leonardo.

Présent en zone mixte après la victoire de son équipe face au LOSC ce vendredi (2-1), Leonardo a mis les choses au clair au sujet de l’avenir de Mauricio Pochettino. Le directeur sportif du PSG a aussi refusé d’aborder plusieurs sujets et notamment celui du mercato : « On n'a contacté aucun joueur en ce moment. Rien avec Kessié ni avec Théo Hernandez. Et en janvier ? Je parle de Ligue des champions, vous me parlez de mercato ... ». Pourtant, en coulisses, Leonardo travaille d’arrache-pied pour continuer à améliorer l’équipe. Malgré un recrutement XXL réalisé lors du dernier été, le Brésilien aimerait renforcer plusieurs secteurs comme le milieu de terrain ou encore l’attaque notamment en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, la priorité du PSG se nomme Erling Haaland (Borussia Dortmund), représenté par Mino Raiola. Selon la presse italienne, le club de la capitale envisage aussi de recruter un défenseur central lors du dernier mercato estival et aurait ciblé un autre protégé de l’agent italo-néerlandais.

Le PSG sur les traces de De Ligt

Malgré l’arrivée de Sergio Ramos lors du dernier mercato estival, et les présences de Marquinhos ou encore de Presnel Kimpembe, le PSG souhaiterait s’attacher les services d’un défenseur central dans les prochains mois. Depuis plusieurs semaines, la presse anglaise évoque un intérêt de Leonardo pour Antonio Rüdiger, sous contrat jusqu’en juin prochain avec Chelsea. Mais selon les informations de Calciomercato.com , un autre nom prestigieux figure sur la short-list du dirigeant brésilien. Il s’agirait de Matthijs de Ligt, lié à la Juventus jusqu’en 2024, mais qui pourrait décider de changer d’air en 2022. « De Ligt a un contrat, tandis que celui de Romagnoli expire l'année prochaine. Je pense qu'ils pourraient jouer ensemble l'année prochaine à la Juventus, mais attention car De Ligt pourrait aussi quitter la Juve à la fin de la saison. C'est ainsi que fonctionne le marché » avait annoncé son agent Mino Raiola en septembre dernier.

