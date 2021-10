Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG et le Real Madrid savent quoi faire pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 octobre 2021 à 14h30 par T.M.

Si le PSG cherche à convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le Real Madrid veut lui obtenir l’accord du Français pour le recruter. Reste désormais à exposer les meilleurs arguments pour cela et un point important devrait être au coeur des discussions.

Durant le dernier mercato estival, le feuilleton Kylian Mbappé a fait énormément parler. Leonardo l’avait confirmé, l’attaquant du PSG souhaitait faire ses valises et c’était au Real Madrid qu’il voulait aller. Toutefois, au sein du club de la capitale, on avait de grandes exigences et Florentino Pérez n’a jamais répondu à celles-ci. Mbappé est donc finalement resté au PSG, mais pour le Français, le départ ne pourrait être que partie remise. En effet, le champion du monde est dans sa dernière année de contrat et pourrait ainsi être libre à la fin de la saison. Plus rien ne le retiendrait alors de s’engager au Real Madrid. A moins qu’il ne prolonge d’ici là… Et cela fait maintenant de très longues semaines que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi s’activent pour obtenir l’accord de Kylian Mbappé. En vain jusqu’à présent. Mais le PSG refuse de baisser les bras, souhaitant dérouler un véritable pont d’or à l’actuel joueur de Mauricio Pochettino. Mais dans ce dossier, l’argent pourrait bien ne pas être le plus important…

Les Jeux Olympiques au coeur des négociations !