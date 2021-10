Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a fixé une énorme condition à Leonardo pour son avenir !

Publié le 29 octobre 2021 à 21h15 par A.D.

Comme l'a fait clairement savoir Kylian Mbappé, il veut à tout prix disputer les JO de 2024 à Paris. A tel point que cette condition pourrait être décisive pour sa prolongation au PSG.

Alors qu'il veut signer au Real Madrid, Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le PSG. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien pourrait donc partir librement et gratuitement si Leonardo ne trouve pas très vite une solution. Ce jeudi, Kylian Mbappé a fait une énorme sortie sur son avenir, mais avec les Bleus . Et comme il l'a expliqué clairement, il regrette de ne pas avoir disputé les Jeux de Tokyo et veut absolument être de la partie à Paris en 2024. « Je veux vivre les Jeux de Paris. C'est un sentiment fort, intérieur, comme si j'étais destiné à participer à cette immense fête dans ma ville, dans mon pays, cent ans après la dernière compétition en France (des Jeux d'été). C'est un rêve d'enfant qui ressort. Déjà, en 2020, pour les jeux de Tokyo, j'avais envie d'y participer, c'était un objectif mais on m'a vite coupé l'herbe sous le pied... Quand on voit ce que les équipes de France ont réussi... On gagne en volley, en hand, on est finaliste en basket contre les Etats-Unis. Ils sont partis chercher l'or et ont fait honneur à la France. J'espère vivre ça et faire la même chose en 2024, avec une équipe qui rassemblerait les meilleurs joueurs du moment. Ces Jeux seront en France, ce sont ceux du centenaire à Paris. Ce n'est pas la plus grande compétition au niveau du foot mais il faut faire les Jeux dans sa carrière. C'est quelque chose d'inouï quand tu es amoureux de sport » , a expliqué Kylian Mbappé lors d'un entretien accordé à L'Equipe . Et à en croire la presse italienne, les Jeux de Paris pourraient permettre au PSG de prolonger son numéro 7.

Mbappé voudrait imposer une clause spéciale JO au PSG