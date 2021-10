Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va jouer le tout pour le tout avec Erling Haaland !

Publié le 29 octobre 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que la priorité d’Erling Haaland serait de rejoindre le Real Madrid l’été prochain, le PSG n’aurait pas la moindre intention de relâcher ses efforts dans le dossier.

Tandis que le contrat de Kylian Mbappé expirera en fin de saison et que son départ libre se profile, le PSG n’a d’autre choix que de travailler sur sa succession. Et dans cette optique, le club de la capitale a décidé de se pencher sur le profil d’Erling Haaland comme le10sport.com vous l’a annoncé en août dernier. Problème, selon les informations dévoilées par AS ce vendredi, l’international norvégien serait plutôt favorable à l’idée d’un transfert au Real Madrid et aurait d’ores et déjà communiqué la chose à son agent Mino Raiola.

Le PSG va faire son maximum pour Erling Haaland !