Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait gagner une nouvelle bataille face à Barcelone !

Publié le 29 octobre 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 29 octobre 2021 à 11h34

Alors que le FC Barcelone était annoncé sur les traces d’Erling Haaland, Mino Raiola aurait pris la décision de ne pas placer son client au sein du club catalan, offrant par la même occasion une belle marge de manoeuvre au PSG dans le dossier.

Il apparait désormais clair qu’Erling Haaland sera l’une des principales attractions de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, il est annoncé que l’heure du grand départ du Borussia Dortmund aura lieu l’été prochain pour l’attaquant norvégien puisqu’il aura alors une clause libératoire fixée à 75 M€. Ainsi, plusieurs clubs pourraient se mener une bataille acharnée dans la perspective de s’attacher ses services. Comme révélé par le10sport.com, le PSG a coché le nom d’Erling Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, l’international français se dirigeant actuellement tout droit vers un départ libre au terme de son contrat en fin de saison. Parallèlement, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City ou encore le Bayern Munich ont été annoncés comme des écuries désireuses de recruter le natif de Leeds à l’été 2022.

Mino Raiola écarte le FC Barcelone pour Erling Haaland