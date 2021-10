Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans le dossier Pogba !

Publié le 30 octobre 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces de Paul Pogba, tout comme le PSG, la présence de Mino Raiola ne serait plus un frein pour le club de la capitale espagnole.

Paul Pogba promet d’être l’une des principales attractions de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, en fin de contrat le 30 juin prochain à Manchester United, l’international français se dirigerait vers un départ du club anglais si l’on en croit les dernières tendances parues dans la presse. De ce fait, plusieurs clubs se tiendraient prêts à sauter sur l’opportunité, à commencer par le PSG, déjà annoncé sur ses traces cet été. Parallèlement, le Real Madrid serait également intéressé par la perspective de l’enrôler, même si aucun mouvement ne se serait produit pour l’instant.

Le Real Madrid et Mino Raiola ne sont plus en guerre