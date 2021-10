Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hernandez, Kessié... La réponse du Milan AC à Leonardo !

Publié le 30 octobre 2021 à 15h15 par La rédaction

Alors que Theo Hernandez et Franck Kessié sont annoncés dans le viseur du PSG depuis de nombreuses semaines, Leonardo a affirmé n'avoir eu aucun contact avec les deux joueurs. Des propos qui sont arrivés jusqu'aux oreilles du Milan AC.

« Des joueurs contactés pour le mercato ? Non, on n'a contacté aucun joueur en ce moment. Rien avec Kessié ni avec Théo Hernandez. » Dans des propos rapportés par CulturePSG , Leonardo s’est montré très clair concernant ses intentions sur le mercato avec Theo Hernandez et Franck Kessié, régulièrement liés au PSG ces derniers temps. Une excellente nouvelle pour les Rossoneri qui peuvent souffler un peu concernant les deux joueurs. Néanmoins, le Milan AC chercherait toujours une solution convenable pour le futur de l'international français et ivoirien.

« Nous devons nous isoler et réfléchir à ce que nous devons faire »