Mercato - PSG : Hernandez, Kessié… Les réponses de Leonardo !

Publié le 30 octobre 2021 à 9h15 par T.M.

Après un mercato estival agité, Leonardo pourrait réserver de nouveaux gros coups au PSG pour les prochains mois. Mais face aux différentes rumeurs, le directeur sportif parisien a souhaité mettre les choses au point.

Cet été, le PSG a frappé très fort en réalisant un recrutement qui devrait rester dans l’histoire. Leonardo s’est ainsi démené pour offrir de nombreuses nouvelles armes à Mauricio Pochettino, mais cela pourrait ne pas s’arrêter là. Que ce soit cet hiver ou bien l’été prochain, Leonardo pourrait à nouveau dynamiter le marché des transferts et plusieurs noms circulent déjà aux abords du Parc des Princes. C’est notamment le cas des deux joueurs du Milan AC, que sont Theo Hernandez et Franck Kessié, qui est d’ailleurs en fin de contrat.

« Rien avec Kessié ni avec Théo Hernandez »