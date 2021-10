Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu de Matuidi sur la signature de Leo Messi !

Publié le 30 octobre 2021 à 7h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a réalisé l'immense exploit de recruter Lionel Messi pour 0€. Une nouvelle que n'arrive toujours pas à croire Blaise Matuidi.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas réussi à trouver un accord avec Joan Laporta pour prolonger. Ainsi, le PSG a profité de l'aubaine pour recruter La Pulga librement et gratuitement. Alors que Lionel Messi défend désormais les couleurs du PSG, Blaise Matuidi est encore en état de choc. Lors d'un entretien accordé à Prime Video , l'ancien milieu de terrain parisien a fait une grosse annonce sur la signature de Lionel Messi à Paris.

«S'il y a deux ans, on m’aurait dit Messi et Paris, je n’y aurais pas cru»