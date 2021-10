Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un message inattendu en Ligue 1 !

Publié le 29 octobre 2021 à 20h45 par La rédaction

Depuis son arrivée, Lionel Messi semble avoir du mal à avoir de l'influence dans le jeu du PSG, notamment en Ligue 1. Pour Bruno Genesio, la Pulga n'aurait pas encore terminé son adaptation.

En France, les performances de Lionel Messi interrogent de plus en plus. En 4 matchs de Ligue 1 avec le PSG, l'Argentin n'a en effet toujours pas marqué de but ou même délivré la moindre passe décisive depuis le début de la saison. Un rendement qui pose question, en particulier lorsque l'on s'appelle Lionel Messi. Toutefois, Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais. n'en reste pas moins très admiratif de la Pulga .

« Il vient d'arriver, il a besoin de temps »