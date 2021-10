Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation fracassante sur le licenciement de Koeman !

Publié le 29 octobre 2021 à 20h10 par La rédaction

Après la défaite contre le Rayo Vallecano (1-0), Ronald Koeman s'est fait licencier par le FC Barcelone. Et le technicien néerlandais aurait eu connaissance de cette décision assez rapidement.

Ronald Koeman a vu son aventure avec le FC Barcelone s’arrêter ce mercredi à la suite de la défaite contre le Rayo Vallecano (1-0). N’apportant pas les résultats escomptés depuis de nombreux mois, le technicien néerlandais voyait sa place être lourdement remise en question. Joan Laporta a donc décidé de se séparer de Ronald Koeman, se mettant désormais à la recherche d’un nouvel entraîneur. Et le président catalan aurait averti l’ancien sélectionneur des Pays-Bas assez vite.

Koeman a eu connaissance de son avenir dans l’avion