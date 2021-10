Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse annonce sur le retour de Xavi au Barça !

Publié le 29 octobre 2021 à 18h10 par A.D.

Après la défaite face au Rayo Vallecano ce mercredi soir, Joan Laporta a décidé de se débarrasser de Ronald Koeman. Alors que le président du Barça voudrait placer Xavi en priorité sur le banc catalan, Joan Gaspart, l'un de ses prédécesseurs, a totalement validé ce choix.

Le revers face au Rayo Vallecano a été fatal à Ronald Koeman. Alors qu'il a réalisé un début de saison catastrophique à la tête du FC Barcelone, le coach néerlandais a été remercié peu après la rencontre ce mercredi soir. Et pour remplacer Ronald Koeman, Joan Laporta a déjà choisi sa grande priorité : Xavi. Lors d'un entretien accordé à El Confidencial , Joan Gaspart s'est positionné sur ce choix. A en croire l'ancien président du FC Barcelone, Xavi est le candidat idéal pour redorer le blason blaugrana.

«Avec Xavi, le Barça gagnera la Ligue des champions, la Liga et la Coupe»