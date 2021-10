Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta sort du silence pour Xavi !

Publié le 29 octobre 2021 à 14h00 par T.M.

Suite au licenciement de Ronald Koeman, c’est Xavi qui est annoncé comme le favori pour entraîner le FC Barcelone. Ce vendredi, Joan Laporta a évoqué le sujet.

La nouvelle ère va enfin pouvoir réellement commencer au FC Barcelone. Alors que Joan Laporta, qui a retrouvé le poste de président du club catalan, n’avait pas choisi Ronald Koeman comme entraîneur, il va désormais avoir la possibilité de nommer celui qu’il veut. En effet, suite à la défaite face au Rayo Vallecano, Koeman a été relevé de ses fonctions d’entraîneur du Barça. Et si Sergi Barjuan va assurer l’intérim pour les prochains matchs, c’est Xavi qui pourrait débarquer à terme pour prendre les commandes.

« Xavi ? J’ai de très bons retours »