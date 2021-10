Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation sur le feuilleton Xavi !

Publié le 29 octobre 2021 à 13h00 par La rédaction

Après s'être séparé de Ronald Koeman, Barcelone à la recherche d'un nouvel entraîneur et le nom de Xavi revient régulièrement. Le technicien espagnol pourrait d'ailleurs arriver très prochainement en Catalogne.

Ce mercredi, le FC Barcelone s’est incliné face au Rayo Vallecano (1-0). Après ce nouveau mauvais résultat, Joan Laporta aurait annoncé à Ronald Koeman sa décision de se séparer de lui. Si Sergi Barjuan a été nommé entraîneur intérimaire, le président catalan chercherait donc un nouveau technicien. Ces derniers temps, le nom de Xavi a été régulièrement évoqué du côté du FC Barcelone. Et l’ancien joueur du Barça ferait tout son possible pour rejoindre la Catalogne au plus vite.

Xavi voudrait confirmer son départ d’Al-Sadd très rapidement