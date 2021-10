Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà une première recrue demandée par Xavi ?

Publié le 28 octobre 2021 à 22h30 par A.C.

Actuellement au Qatar, Xavi pourrait faire son grand retour au FC Barcelone, pour y remplacer Ronald Koeman.

Qui remplacera Ronald Koeman au FC Barcelone ? Débarqué après la défaite face au Rayo Vallecano (1-0, la deuxième consécutive après celle contre le Real Madrid (1-2), le Néerlandais a été démis de ses fonctions et Joan Laporta semble travailler à sa succession. Les noms de Marcelo Gallardo et d’Andrea Pirlo ont circulé, mais le grand favori ne serait autre que Xavi, dont le retour est évoqué depuis plusieurs mois déjà en Catalogne. Actuellement sous contrat avec Al Sadd, l’ancien milieu serait en train de préparer son arrivée, avec notamment un contrat de 4M€ par an qui l’attendrait déjà à Barcelone.

Xavi veut son frère à ses côtés