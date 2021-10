Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : La déclaration forte de Laporta sur les incidents avec Koeman !

Publié le 27 octobre 2021 à 15h00 par Th.B.

Pris en grippe par certains supporters du FC Barcelone à sa sortie du Camp Nou dimanche soir, Ronald Koeman a reçu le soutien de son président Joan Laporta qui a confié qu’une telle situation ne devait plus se reproduire à l’avenir.

Dimanche soir, après la troisième défaite concédée par Ronald Koeman face au Real Madrid depuis sa nomination au FC Barcelone en août 2020, l’entraîneur du Barça a été bousculé par les socios du club culé à sa sortie du Camp Nou. Accompagné de sa femme assise sur le siège passager et de deux personnes sur la banquette arrière de sa voiture, Koeman a vu une marrée de supporters lui barrer la route. Une séquence qui a duré de longues secondes avant que le technicien néerlandais ne puisse s’extirper de ce guêpier. De quoi l’inciter à réagir en conférence de presse mardi après-midi. « Les incidents avec les supporters ? Solution je ne pense pas qu'il y en ait. Pour moi, c'est plutôt un problème social, ce n'est pas une question de culés. C'est plus une question d'éducation, ils n'ont pas de valeurs. (…) Le club sait que cela ne peut pas se répéter et doit chercher une autre formule. Nous ne devrions pas y accorder plus d'attention, c'est un problème social qui se pose partout dans le monde, pas seulement ici ».

« L’affaire Koeman ne peut pas se reproduire »